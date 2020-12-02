أحمد يونس يحتفل بتصدره تويتر.. ومتابعون: مكانك الطبيعى

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جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره واحتلاله التريند الأول، قائلا: "#ان_كنت_نايم_يونس_هيفوقك الترند الأول فى مصر على تويتر".
وقدمت حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة متنوعة من الأغانى، والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقع مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة.
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "الترند الأول على مصر كالعادة مكانك يا غالى الطبيعى"، "عم المذيعيين وعم الناس كلها"، "التريند الأول لعبتنا".
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.
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