صور.. طريقة تنسيق المعاطف للفتيات الكيرفى

جدة - نرمين السيد - وتحتار الفتيات ذات القوام الممتلئ فى اختيار أفضل صورة تظهر بها فى شتاء 2021 بالمعاطف لكونها من أكثر القطع الجذابة التى يمكن اختيارها.

ويُنصح الفتيات الكيرفى باختيار الموديلات من المعاطف ذات الأكتاف العريضة للظهور بمظهر أنيق بشكل يشبه ستايل البليزر.

وهناك معطف مزود بحزام فى الخصر، والذى يعد من أكثر الموديلات التى تبرز منطقة الخصر، كما أنه سيقوم بالتركيز على منحنيات القوام ويمنح الظهور فى إطلالة جذابة.

وأصبحت الجواكيت والمعاطف المنفوخة من القطع الأساسية التى يجب أن تتواجد بخزانة الفتيات فى فصل الشتاء، لقدرتها على منح الشعور بالدفء، بالإضافة إلى ملائمتها مع الملابس الكاجوال.

وتتناسب المعاطف الطويلة مع القوام الكيرفى لقدرتها على إطالة الجسم، بينما يساعد المعطف الجلد مرتديته على التألق خلال ذلك الموسم.