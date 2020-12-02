صور.. ملابس ملكة الجمال البرازيلية بريسيلا ميريليس

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جدة - نرمين السيد - وانضمت بريسيلا إلى مجال الأزياء والموضة حتى لمع اسمها بين عارضات الأزياء، بالإضافة إلى تألقها فى التمثيل كما أصبحت ناشطة فى مجال حماية البيئة.
وشاركت عارضة الأزياء البرازيلية فى مسابقة ملكة جمال الأرض عام 2004 التى أقيمت فى الفلبين، وحصلت على اللقب "ملكة جمال الأرض".
وتحرص بريسيلا على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وتنال بها إعجاب متابعيها لتميزها بإطلالاتها الأنثوية الأنيقة وملامحها الجذابة البسيطة.
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