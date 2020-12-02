العنب يساعدك على تخفيف آلام الظهر والتهابات العمود الفقرى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت نتائج دراسة أجريت مؤخرا وجود بعض الأطعمة التى يمكن الاعتماد عليها للتخلص من آلام الظهر والتهابات العمود الفقرى المسببة فى صعوبة الحركة عند بذل أى مجهود بدنى، والتى منها العنب وفقا لما جاء فى مجلة Spine.

حيث يحتوى العنب على مادة الريسفيراترول الموجودة فى قشوره وبذوره، والتى تعادل فعالية حقن الريسفيراترول المخصصة لإبطاء معدل تدهور فقرات العمود الفقرى.

وأشار الدكتور مايكل ليفين من Chirocare إلى أن مادة ريسفيراترول المتوفرة فى العنب تساعد فى تخفيف آلام الظهر، وذلك عن طريق منع إنزيمات معينة تتسبب فى تنكس الغضاريف الموجودة بين فقرات العمود الفقرى.

وهناك بعض الطرق التى تحميك من الشعور بآلام الظهر وفقا لموقع Bupa، منها الانتظام فى ممارسة التمارين الرياضية، وثنى الركبة والفخذين عند حمل الأشياء الثقيلة وليس الظهر، كما يجب اتخاذ الوضعية المناسبة عند الجلوس وعدم البقاء عليها لفترة طويلة.