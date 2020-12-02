21 ديسمبر .. معهد الفلك يكشف تفاصيل ظاهرة الاقتران العظيم للمشترى وزحل

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان، قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، اليوم الأربعاء، إن هذا الاقتران سيكون مرئيا فى سماء القاهرة فى حوالى الساعة الخامسة و17 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة عند 21 درجة فوق الأفق الجنوبى الغربى، ثم يغرب الكوكبان (المشترى وزحل) بعد ساعتين و 17 دقيقة من غروب الشمس عند الساعة السابعة و16 دقيقة مساء.

وأضاف، أن لمعان كوكب المشترى سيكون فائقا (سالب 2) بينما زحل سيكون أقل لمعانا (0.5)، وأفضل وقت لرؤية الكوكبين سيكون بعد وقت قصير من غروب الشمس ليلة 21 ديسمبر الحالى، وسيقع كلاهما فى كوكبة الجدى، موضحا أن الكوكبين سيكونا مرئيين للعين المجردة أو بنفس مجال الروية من خلال زوج من المناظير نظرا للإقتراب الزاوى الشديد بينهما.

وعن سبب تسمية الاقتران القريب بين كوكبى المشترى والمريخ ب(الاقتران العظيم)، أوضح أنه من أندر حالات الإقتران بين الكواكب الضخمة المرئية بالعين المجردة، مؤكدا أن هذا الاقتران سيكون أقرب اقتراب لكوكبين منذ عام 1623، ولن يقتربان كثيرا مرة أخرى حتى اقترانهما الكبير عام 2080.

ولفت إلى أن آخر مرة لوحظ فيها مثل هذا الاقتران كانت فى عام 1980، وكان آخر اقتران عظيم لهما فى عام 2000 لكنه كان غير ملحوظ منذ حدوثه لأن الكوكبين كانا على بعد 3 درجات فقط من الشمس.

وأوضح أن ندرة حالات الاقتران الكبيرة ترجع إلى الحركة البطيئة لكوكبى المشترى وزحل عبر السماء، خاصة وأن كوكبى المشترى وزحل من بين الكواكب التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة، بالرغم من أنهما هما الأبعد عن الشمس، حيث يكمل المشترى وزحل دورتهما حول الشمس فى 11.86 سنة و 29.5 سنة على التوالى.

وأوضح أن المشترى يلتحق بزحل ويؤدى ذلك إلى اقتران كبير، بمعدل مرة كل 19.6 سنة، ولا تحدث مثل هذه الاقترانات العظيمة دائما بنفس القدر، حيث تحدث أحيانا عندما تكون الكواكب قريبة جدا من الشمس بحيث لا يمكن ملاحظتها، كما حدث فى عام 2000. وتابع قائلا إنه فى أوقات أخرى، قد لا تقل المسافة بينهما أكثر من خمس درجات (عرض 10 أقمار كاملة).