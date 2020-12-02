صور.. ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة فى الألعاب المائية بالغردقة

جدة - نرمين السيد - وأبدى ملكات الجمال إعجابهم الشديد بالمنتجع والألعاب المائية المتنوعة والتى تصل لـ35 لعبة وحمامات السباحة التى تصل لـ32 حمام سباحة.





تأتى الزيارة الترفيهية ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات والمقامة فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، بمنتجع فى الغردقة لتشجيع وتنشيط السياحة، وإلقاء الضوء على مدينة الغردقة الساحرة بكل معالمها.

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