بسبب كورونا.. روسيا تستعد لإنتاج روبوتات لـ التعقيم

جدة - نرمين السيد - وأشار ريجينا تسيجانكوفا لشركة "روبوسوفت" إلى استعدادات إنوبوليس لإنتاج 300 روبوت خلال 2021، لتوفير المطهر الآلى لأجل تعقيم المساحات فى الأماكن المزدحمة. وأوضح أن تلك الروبوتات تعمل بشكل مستقل ويتم إرسال بعضهم إلى الإمارات المتحدة الأمريكية وفقا لطلبها، ولكن يترك أغلبية الإنتاج فى روسيا بسبب حاجة المحطات والمطارات ومحطات السكك الحديدية للتعقيم، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

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