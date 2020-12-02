تشبه خوذة رواد الفضاء .. تصميم جديد للقناع يحمى من كورونا

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جدة - نرمين السيد - ويشبه القناع خوذات رواد الفضاء، وفكر يزين فى تصميمه بسبب معاناة والدته من نقص المناعة ولقبه باسم "BioVyzr".
وأكد القيسى أن ذلك القناع يتخصص فى الوقاية من الفيروسات من خلال تصفية الهواء قبل أن يستنشقه مرتديها، ويصل سعرها إلى 379 دولارا.
وأشار إلى إمكانية عبور الهواء إلى الأنف والفم حتى فى حالة ارتداء أقنعة N95 التى تحتوى على مرشح فعال، كما يصل وزن القناع إلى 2.5 كيلو جرام، كما يحيط بالرأس كاملا ويمتد حتى الصدر حتى تمنع الوجه والأنف والفم والعين.
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