محمد رفعت يحذر من تفرقة الأم فى المعاملة بين الأبناء

جدة - نرمين السيد - وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى بعض الأسباب التى تدفع الأطفال فى الشجار مع أخواتهم.

وأوضح أن أول وأهم تلك الأسباب هى تفرقة الأم فى المعاملة بين الأخ الأكبر والأصغر، وقال إنه بمجرد تخطى الطفل الصغير مرحلة الرضاعة أى بعد مرور سنتين من عمره يجب على الأم المساواة بينهم وإيضاح حقوق وواجبات كل فرد.

وأضاف أن عادة تحميل الأم لطفلها الكبير مسؤولية الأخ الأصغر تجعله يشعر بالعبء تجاهه لكونها مسؤوليات تجاوزت سنوات عمره.

وحذر رفعت الأم من تقمص شخصية القاضى وسط "خناقات أطفالها" لوجود فارق كبير فى العقل والتفكير، بل يفضل حل المشكلة بنفس طريقة تفكيرهم.