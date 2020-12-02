الصحة تنصح بشرب السوائل لتقوية مناعة الجسم

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحة إلى أن الإكثار من شرب السوائل يساهم فى تقوية مناعة الجسم ووقايته من الإصابة بالأمراض المختلفة. ونصحت بضرورة تناول من 8 حتى 10 أكواب من السوائل يوميا، لدورها فى تنشيط وتعزيز مناعة الجسم. وأوضحت الصحة أن الماء هو أفضل اختيار من السوائل ولكن يمكن استبداله بعصائر الفواكه الطبيعية دون إضافة سكر أو استبدال السكر بعسل النحل.

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