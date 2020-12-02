أجيال .. رفعت يوضح التوقيت المناسب لتدخل الأم عند شجار أطفالها

جدة - نرمين السيد - وأكد رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، ضرورة مشاركة الأطفال للأشياء بين بعضهم.
وأوضح رفعت، أنه من طرق التربية الصحيحة هو تعود الطفل على مشاركة الأشياء ذات الملكية المشتركة مع أشقائهم، لذلك نصح الأمهات بشرح مفهوم المشاركة لأولادهم وتحقيق الرضا بينهم.
وحذر رفعت من استخدام الأم لـ الضرب مع أبنائها، لأن ذلك ينعكس على سلوك الطفل فيجعله يأخذ نفس التصرف عند الغضب من الآخرين.
وذكر التوقيت المناسب لتدخل الأم بين الأبناء وقت شجارهم، وقال إنه عند تحدث الأطفال مع بعضهم يحظر التدخل بينهم، ولكن عند بدء أحدهم اتباع العنف الجسدى يفضل تدخل الأم لفصل وتوقف ذلك الشجار، وجعل الطفل يعتذر لشقيقه وطرح أشكال عقاب له للاختيار منها، لذلك يجب أن تكون متساوية وموزونة.
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