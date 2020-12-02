خطورة اعتياد الأطفال على الخصام

جدة - نرمين السيد - وأوضح رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن الخصام يعد أشد أنواع العنف.
وأشار إلى أن تعود الأطفال على الخصام يولد لديهم الجفاء وعدم الاهتمام أو الشعور بالآخرين، مُضيفًا أن الخصام المنطقى الذى لا يستغرق فترات طويلة يُزيد من المودة والحب.
وحذر رفعت الوالدين من تعود الطفل على الخصام، لأن ذلك يولد فقدان الشغف فى التصالح، وقال إن الحب بين الأشقاء يأتى بالممارسة ومرور الحياة مهما كانت الخلافات بينهم.
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