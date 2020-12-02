جدة - نرمين السيد - حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الفئات المستفيدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.





وجاء إنشاء هذا الصندوق بعد تفشى فيروس كورونا وفى ظل المخاطر التى يتعرض لها أعضاء المهن الطبية، ونص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية. ويستعرض دوت الخليج المستفيدون من صندوق التعويض عن المخاطر. ومن أهم المستفيدون من صندوق التعويض عن المخاطر الأطباء والبيطريون والصيادلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. المستفيدون من صندوق التعويض عن المخاطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.