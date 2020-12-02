خطوات قلى الدجاج الحار بدون بيض

جدة - نرمين السيد - وعند تحضير الدجاج المقلى الحار دون بيض فى المنزل، نحتاج إلى.. - دجاجتان مقطعة 8 قطع ومنزوعة الجلد. - نصف كوب خل أبيض. - لتر لبن. - 2 ملعقة صغيرة من الزعتر. - ملعقة صغيرة من الأوريجانو. - 2 ملعقة صغيرة من الريحان. - 4 ملاعق صغيرة من البابريكا. - 3 ملاعق صغيرة من البصل والثوم البودر. - 3 ملاعق صغيرة من الفلفل الأسود. - 2 ملعقة صغيرة من صلصلة الفلفل الحار. - ملعقة كبيرة من الشطة. - 500 جراما من الطحين. - زيت غزير. طريقة التحضير - تجفيف الدجاج وتقليبه بالخل، وطحن الأعشاب وإضافة التوابل وخلطها جيدا. - تغليف قطع الدجاج بـ 3 ملاعق كبيرة من الأعشاب والبهارات، وإضافة اللبن الرايب وخلطهم جيدا ويترك لمدة ساعتين من الليل. - تخلط البهارات المتبقية والأعشاب بالطحين، ثم تصفى الدجاج وتغليفها بالطحين. - تقلى الدجاج لمدة 15 دقيقة فى زيت غزير، ثم تقدم ساخنة لمتناوليها.

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