جدة - نرمين السيد - هناك قائمة بأبرز الأطعمة والمشروبات التى تدمر دهون البطن فى فصل الشتاء، وفقًا لما جاء فى موقع "Food.NDTV"، منها.. - الجزر يتميز باحتوائه على الألياف الغذائية التى تأخذ وقتًا طويلًا لهضمها مما يزيد من الشعور بالشبع لفترة طويلة وزيادة معدل حرق دهون البطن. - البنجر يعتبر البنجر من الأطعمة الخالية من الدهون إضافة إلى دوره فى جعل الوجبة غنية بالمغذيات التى تسرع من حرق دهون البطن. - القرفة من أفضل المشروبات فى فصل الشتاء، لدورها فى حرق دهون البطن وإمداد الجسم بالتدفئة التى يحتاجها. - بذور الحلبة تعد من المشروبات الفعالة التى تساهم فى التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون وخصوصا فى منطقة البطن، لأنها تقوم بضبط مستويات السكر فى الدم مما يخفض من مقاومة الأنسولين التى تزيد من الشعور بالجوع. - الجوافة تتميز بغناها بالألياف الغذائية والمعادن الغذائية وفيتامين سى، وتعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وزيادة معدل حرق الدهون مما يخفض من الوزن خلال الشتاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال الشتاء.. 5 أطعمة ومشروبات تخلصك من الكرش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.