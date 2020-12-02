معهد البحوث الفلكية ينفى اختفاء مدن مصرية وظهور أخرى

جدة - نرمين السيد - وتابع "القاضى"، بحسب "روسيا اليوم": "هناك 27 محطة جيودسية فى مصر تهتم برصد حركات القشرة الأرضية، بالإضافة إلى وجود مرصد مغناطيسى فى أسوان بجانب المرصد المغناطيسى الموجود فى الفيوم". وأكد أن ما يتردد عن اختفاء مدينة الإسكندرية، وعددًا من المدن فى الدلتا، نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط خلال سنوات المقبلة، ما هى إلا شائعات.

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