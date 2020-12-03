الأمم المتحدة تزيل الماريجوانا من قائمة العقاقير الأكثر خطورة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، اعتمد تصويت لجنة المخدرات، التى تضم فى عضويتها 53 دولة، على سلسلة من التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف الماريجوانا ومشتقاتها.
لكن الاهتمام تركز على توصية رئيسية لإزالتها من الجدول الرابع للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، حيث تم إدراجها إلى جانب المواد الأفيونية الخطرة التى تسبب الإدمان مثل الهيروين والكوكايين.
وقد صوتت الولايات المتحدة وغالبية الدول الأوروبية لصالح القرار، بينما عارضته الصين وباكستان وروسيا.
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