صور.. قصات شعر مميزة للوك مميز قبل العام الجديد

جدة - نرمين السيد - اختيار قصة وتسريحة الشعر يعتمد على شكل الوجه سواء كان بيضاويا أو طوليا، وكثافة الشعر وحالته الصحية. تفضل كثير من النساء مؤخرا اعتماد قصة الشعر الطويل من الأمام والقصير من الخلف، التى أصبحت موضة يعتمدها الكثير من المشاهير. موضة قصة الشعر المتدرج لا تبطل أبدا، وتفضلها الفتيات فى سن الشباب لتبدين بصورة عصرية، وأسلوب يغلب عليه الحيوية. تمنح ألوان الصبغة المختلفة الشعر تأثير حيوى، وتجعله نابض بالحياة ومظهره يبعث على البهجة والانطلاق.

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