صور.. أيرلندا بوربا موديل أمريكية فى طريق الصعود

جدة - نرمين السيد - تعيش بوربا فى ميامى، لكنها تقضى وقتا كثيرا مؤخرا فى نيويورك لتحضير عدد من جلسات التصوير الخاصة بماركات عالمية هى سفيرتها وعارضتها الخاصة. تتمتع بوربا برشاقة وجسم مميز يؤهلها لتكون وجها بارزا لماركات المايوهات العالمية، وهى من مواليد سان دييجو.

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