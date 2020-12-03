كروم 87.. جوجل تطلق متصفحها الجديد لتحسين الأداء وزيادة السرعة

"كروم 87" الإصدار الجديد من "جوجل" من المنتظر أن يوفر قفزات في الأداء على أجهزة الكمبيوتر وجوجل أندرويد وأجهزة أبل ماك M1 الجديدة بشكل مميز جدا.
وتتعدد مميزات المتصفح الجديد، إذ يعد أسرع بنسبة 25% ويمكن عبره تحميل مواقع الويب بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 7%، وأكدت جوجل أن الأولوية تكون لعلامات التبويب النشطة، ما يعنى استهلاك أفضل للإنترنت.
وفى حين لم تذكر الشركة شيئا عن تحسين معدلات الأمان، أكدت أن ذاكرة التخزين المؤقت Back/Forward ستكون إضافة قوية، فأجهزة أندرويد الجوالة تعمل بالمتصفح الجديد نتيجة للإضافة أسرع عند تصفح مواقع الويب، ولكن يتعين على المطورين مواءمة مواقع الويب الخاصة بهم مع هذه الوظيفة الجديدة.
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