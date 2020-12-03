مايكروسوفت تمنح نسخة دردشة الفيديو Teams لسطح المكتب الضوء الأخضر

جدة - نرمين السيد - فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واعتماد العالم على الأنشطة الافتراضية بينما يحاول التوصل للقاح من أجل القضاء على الوباء، منحت شركة مايكروسوفت نسخة خدمة دردشة الفيديو Teams لسطح المكتب الضوء الأخضر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.





وكانت الشركة أطلقت الخدمة فى نوفمبر عام 2016،، لكن ظلت للأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد وأبل "آى أو إس" فقط، وكانت الشركة تدرس إطلاق نسخة سطح المكتب من الخدمة منذ فترة طويلة. الخدمة التى يستخدمها كثيرون حول العالم تظل مجانية للمستخدم العادى، ويبلغ الحد الأقصى للمشاركين فى دردشة الصوت أو الفيديو يقتصر على 250 مستخدم، وتستمر الجلسة لمدة 24 ساعة مع إمكانية إظهار ما يصل إلى 49 قسم فيديو فى المعرض، كما تتيح هذه الخدمة أيضا إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو فى أثناء الدردشة، ما يمنحها مميزات مهمة.

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