مراكز أمريكية توصى بتقليل فترة الحجر الصحى لمخالطى حالات كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت العربية نت عن المراكز التوصيات الجديدة، حيث أن من 7 إلى 10 أيام تعد مدة كافية للحجر الصحى للمخالطين للمصابين بالفيروس طالما أن نتائج فحوصاتهم كانت سلبية، وذلك بدلاً عن فترة الحجر المعمول بها منذ ظهور المرض وحتى الآن والمحددة بـ14 يوماً.
وبحسب مسؤول صحى فإن التوصية تأتى بعد أن درس العلماء فترة حضانة الفيروس، كما كشف مسؤول فى الإدارة الأمريكية أنه تم مناقشة تغيير السياسة لبعض الوقت، حيث درس العلماء فترة حضانة الفيروس.
فى حين قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن فترة حضانة الفيروس، يعتقد أنها تمتد إلى 14 يوماً، أصبح معظم الأفراد معديين وظهرت عليهم الأعراض بين 4 و5 أيام بعد المخالطة.
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