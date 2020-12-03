لبيتزا آمنة.. نصائح لتقليل أضرار الوجبة المفضلة

جدة - نرمين السيد - لتفادى الأمراض الخطيرة التى تنجم عن السمنة وزيادة الوزن، الذى تنتج عن تناول أكلاتكم المفضلة خاصة الوجبات المشبعة بالدهون مثل البرجر والبيتزا والبطاطس المقلية، يجب إعدادها بطريقة صحية.

تشير أبحاث علمية إلى أن قطعة واحدة متوسطة من بيتزا "بيبيرونى"، مثلا تحتوى على 311 سعرة حرارية، وهو رقم كبير، كما تضم 13.5 جرامات من الدهون، منها 5.5 جرامات مشبعة، إضافة إلى 720 غراما من الصوديوم.

تساعد بعض الخطوات على إعداد البيتزا بأضرار أقل وفق موقع "فود نيتوورك"، أول هذه النصائح ضرورة تحضير عجينة البيتزا من القمح الكامل، لأن هذا يمد الجسم بعناصر مغذية مهمة مثل الألياف والبروتين.

وبالطبع لا يمكن توقع أن تقدم المتاجر الخارجية بيتزا صحية لكم لذا يفضل طهيها فى المنزل.

أما النصيحة الثانية فهى استخدام أجبان أقل دسما، مثل جبن "الموتزاريلا" ذى الدسم المنزوع نسبيا، أو جبن "البارميزان" القليل الدسم.

ولجعل البيتزا أقل ضررا، يمكن تعويض اللحوم والنقانق واللحم المقدد "البيكون"، بعناصر غذائية أفضل مثل الفطر "المشروم".

أما فى حال كنت مصرا على إضافة من اللحم، فمن الأفضل أن تضع لحما قليل الدهن، فضلا عن تقديم الوجبة مع سلطة صحية لأنها ستساعد على الشعور بالشبع وعدم تناول قطع كثيرة.

ويوصى خبراء الصحة بالإكثار من الخضراوات فوق عجينة البيتزا، لأنها تحتوى على عدد من الفيتامينات، كما ينبغى على من يأكل البيتزا أن ينتبه أيضا إلى الكمية التى يأكلها، لأن الناس غالبا ما يكثرون ويضيفون صلصات "الكاتشب" و"المايونيز".

وبما أن صلصة البيتزا التى توضع فوق العجينة تضم نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة، فمن الأفضل أن نحضر الصلصة فى البيت حتى تكون طرية وأكثر فائدة من الناحية الصحية.

ويوصى الخبراء بالابتعاد عن المشروبات الغازية، لأنها تضم نسبة عالية من السكر، ومن الأفضل أن يتناول محبو البيتزا وجبتهم إلى جانب سلطة فقط.