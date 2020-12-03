هانى الناظر يقدم نصائح للوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشار الناظر إلى أسباب الموجة الثانية التى تهاجمنا حاليا، وهى عدم أخذ الأمور بجدية، ناصحا:"هل نتعظ ونتعلم من أخطائنا ونتدارك الموقف بجدية حقيقية ونبدأ من اليوم ارتداء الكمامة فى أى تجمع يضم أكثر من شخصين".

وشدد الدكتور هانى الناظر على ضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بيننا وبين الآخرين، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد العودة من الخارج، والحفاظ علي التهوية الجيدة.

ونصح الناظر بضرورة عدم تناول أى طعام مكشوف خارج المنزل، والإكثار من تناول السلطة الخضراء والليمون يوميا، وشرب المياه والسوائل الدافئة، وتناول ملعقة عسل نحل صباحا.