إنفوجراف.. نصائح الصحة العالمية الضرورية للوقاية من كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تحديث لتوجيهاتها الخاصة للوقاية من فيروس كورونا. وشددت المنظمة، على ضرورة وضع كمامات غير طبية في الأماكن المغلقة (على غرار المحال وأماكن العمل المشتركة، والمدارس) أو فى الهواء الطلق حيث يتعذّر التقيّد بقواعد التباعد الجسدى أو الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين".

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