إنفوجراف.. كيف تتجنب الجوع ليلاً فى الشتاء؟

جدة - نرمين السيد - ويجيب "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى على كيفية تجنب الجوع ليلاً فى الشتاء؟ الحرص على احتساء المشروبات العشبية، وممارسة تمارين التأمل، مثل اليوجا والتنفس العميق، لتهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء. ويلعب المشى دورًا كبيرًا فى كبح الشهية وفقدان الوزن، لذلك فهو من التمارين الرياضية التى يمكن الاعتماد عليها لتجنب تناول الطعام ليلًا فى فصل الشتاء، بالإضافة إلى الحرص على تناول وجبة عشاء، وتجنب السهر.

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