أكسون 20 .. أول هاتف مزود بكاميرا خفية

جدة - نرمين السيد - ويعتبر "أكسون 20" من شركة "زد تى إى" أول هاتف تتواجد كاميرته الأمامية أسفل الشاشة، إذ لا يوجد فيها أى جزء خاص بالكاميرا فى أعلى الشاشة، والتى مقاسها 6.92 بوصة، بحسب موقع إنجادجيت.
وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية للهاتف 32 ميجا بيكسل، ومعالج "سناب دراجون" 765، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى (رام)، ومن المتوقع أن يضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب بطارية بقوة 4220 مللى أمبير فى الساعة.
وتستعد الشركة لطرح هاتف "أكسون 20" الذى يعمل بتقنية الجيل الخامس فى 11 دولة ومنطقة ابتداء من 21 ديسمبر، بما فى ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان وكوريا الجنوبية.
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