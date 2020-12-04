صور..الفساتين اللامعة تبهج الريد كاربت بـ مهرجان القاهرة السينمائى

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جدة - نرمين السيد - واختلفت تصميمات وقصات الفساتين اللامعة على "الريد كاربت" كما تنوعت ألوانها أيضًا بين الفاتحة والغامقة.
ويعتبر ذلك النوع من الفساتين مصدرا هاما لانعكاس الجاذبية الأنثوية الأنيقة فى إطلالات مرتديها وخصوصا فى السهرات والحفلات.
وارتدت الفنانة ياسمين صبرى فستانا أسود من تصميم اللبنانى جان بيار خورى، وهو فستان ذى تنورة منفوشة مُصممة من الفرو، ولامعا عند التوب بمنطقة الصدر.
وتألقت الفنانة هنا الزاهد حيث حيث اختارت إطلالة مميزة بفستان أنيق صُمم من القماش اللامع الملون للمصمم سامو هجرس.
واستعانت الفنانة هنا شيحة بفستان أنيق ذات اللون الأبيض اللامع، بينما اختارت مى سليم فستان لامع بـ اللون الأحمر.
كما نالت إطلالة الفنانة هبة مجدى إعجاب متابعيها وظهرت بفستان أسود لامع بأكمام طويلة وفتحة مربعة عند الصدر.
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