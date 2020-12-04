نصائح هانى الناظر للحصول على بشرة نضرة فى سن الثلاثينات والأربعينات

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وأشار الناظر إلى ظهور بعض العلامات على الجلد وخصوصا بشرة الوجه مع تقدم العمر نتيجة قلة الدهون ومادة الكولاجين بالإضافة إلى كثرة التعرض لأشعة الشمس، ومن أهمها التجاعيد وجفاف الجلد والبقع السوداء.
وأوضح طريقة التعامل مع تلك المشاكل دون الاستعانة بالأدوية والكيماويات، والتى منها العناية بتناول أغذية معينة مثل الطماطم والموالح "البرتقال واليوسفى والليمون".
وفسر الناظر أن تلك الأطعمة الغنية بفيتامين سى تقاوم التجاعيد وتحافظ على لون البشرة وحيويتها.
ونصح بتناول الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين E وأوميجا 3 للحفاظ على ترطيب الجلد وحمايته من التجاعيد، منهم الجرجير والسبانح وسمك السردين والماكريل.
وحث على تناول الجزر لكونه من الخضراوات المهمة لمقاومة تأثير أشعة الشمس على الجلد، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين A وهو واحد من أهم مضادات الأكسدة الذى يحمى الجلد من الأمراض المختلفة.
و من ناحية أخرى أظهرت الأبحاث أن تناول قطع من الشوكولاتة الداكنة يساعد علي تنشيط الدورة الدموية و زيادة تدفق الدم للجلد وبالتالى وصول كل المعادن والفيتامينات اللازمة لحيويته وبقاءه نضرا ورطبا.
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