صور.. فيكتوريا لوبيريفا تفوز بأكثر من جائزة لجمالها

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جدة - نرمين السيد - وتألقت فيكتوريا فى مجال عروض الأزياء لجمال ملامحها وأناقة إطلالاتها التى تنال بها إعجاب متابعيها الذين يتخطون حاجز الـ 4 مليون.
وفى بدايتها رفضت أن تصبح عارضة أزياء حتى تربعت على أغلفة المجلات العالمية، وشاركت فى العديد من مسابقات الجمال، وحصلت على الجائزة الأولى فى مسابقة "روستوف للجمال".
ولم تكتف بدورها كعارضة أزياء ولكنها أصبحت مذيعة تلفزيونية وممثلة، ودرست فيكتوريا الموسيقى فى طفولتها، ثم التحقت بجامعة ولاية روستوف للاقتصاد وتخرجت بدرجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال.
وشاركت الروسية فيكتوريا لوبيز فى مسابقة ملكات الجمال، وفازت بـ لقب "ملكة جمال روسيا 2003"، كما أصبحت سفيرة الاتحاد الدولى فى كأس العالم روسيا 2018.
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