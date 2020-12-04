مقابل 256 ألف دولار.. بيع مسدس جيمس بوند

جدة - نرمين السيد - وأوضح جوليانز أنه تم بيع المسدس فى مزاد أقيم فى بيفرلى هيلز، بسعر تجاوز تقديرات سابقة لهذه القطعة الشهيرة فى تاريخ السينما.

وتم شراء المسدس من قبل أمريكى شاهد جميع سلسلة أفلام جيمس بوند وكانت دار المزادات قدرت سعر المسدس من قبل بين 150 و200 ألف دولار.

وأصبحت المشاهد التى ظهر فيها المسدس النصف الآلى، ذات طراز "والثر بى.بى"، وكذلك الطراز الأصغر "بى.بى.كيه"، من أشهر المشاهد فى سلسلة الأفلام الشهيرة واستخدمه كونرى فى فيلم (دكتور نو) فى 1962، وفقا لما جاء فى "رويترز".