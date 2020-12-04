إنفوجراف.. الصحة توضح طريقة التعامل مع مصابى كورونا فى العزل المنزلى

جدة - نرمين السيد - مع انتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابة به، يلجأ الكثير إلى االعزل فى المنزل لذلك نصحت الصحة بضرورة توفير البيئة المناسبة للممارسة هواياتتهم المفضل مثل الرسم والموسيقى والقراءة لتقليل المشاعر السلبية وتخفيف حدة التوتر. وأشارت إلى التوصل مع المصابين تليفونيا أو بمكالمات فيديو حتى لا يشعروا بالوحدة أثناء مواجهة الفيروس. وأضافت أهمية متابعة الأخبار من مصادر مويثوقة لتقليل مشاعر القلق والتوتر لديهم.

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