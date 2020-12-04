هتلر يظهر فى الانتخابات البرلمانية بـ نامبيا

جدة - نرمين السيد - هتلر الإفريقى، نجح فى الانتخابات البرلمانية بـ نامبيا، بنسبة عالية من الأصوات بلغت 85%.

وجرى انتخاب هتلر فى المجلس الإقليمى عن حزب "منظمة شعب جنوب غرب إفريقيا" الحاكم.

ويتشابه اسم السياسى الإفريقى مع الزعيم النازى أدولف هتلر، ولكنه أكد أنه لم يربطه أى شىء بالأيديولوجية النازية، وفقا لـ صحيفة "بيلد" الألمانية.

وعند فوزه فى الانتخابات البرلمانية فى نامبيا، قال: "لا أسعى لنيل السلطة السياسية، ولا أنوى السيطرة على العالم"، حسب ما جاء فى "سكاى نيوز".

وبسبب تشابه اسمه من الزعيم النازى هتلر، أوضح أن والده عند تسميته بذلك الاسم كان لم يدرك الأحداث التاريخية التى ارتبطت باسم أدولف هتلر، مضيفا أن إفراد أسرته ينادونه بـ أدولف أونونا، كما تدعوه زوجته باسم "أدولف" لكونه اسما شائعا فى ناميبيا.

يذكر أن جمهورية ناميبيا كانت مستعمرة ألمانية بين عامى 1884 و1915 واللغة الألمانية معترف بها كواحدة من اللغات الوطنية فى ناميبيا، وتعتبر الرئيسية فى الحديث فى بعض مناطق البلاد.

وتقع دولة ناميبيا فى جنوب غرب قارة إفريقيا، ويحدها من الغرب المحيط الأطلس، وتشترك فى الحدود البرية مع أنجولا وزامبيا من الشمال، و بوتسوانا من الشرق وجنوب إفريقيا من جهة الجنوب والشرق.