قناع جديد يحمى من كورونا وكاميرات المراقبة

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جدة - نرمين السيد - ويتمتع القناع الذى يغطى الوجه كاملا بقدرته على تنقية الهواء الذى يتنفسه الشخص.
ويمكن ارتداء ذلك القناع لمدة أسبوعين دون أن يفقد كفاءته لاحتوائه على اثنين من مرشحات HEPA العالية الكفاءة، والقابلة لإعادة الاستخدام والتبديل، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".
ويساعد الاختراع مرتديه فى منع كاميرات المراقبة من تحديد هويته عند استخدام برنامج التعرف على الوجه.
ويتكون من جانبين يتم تثبيتهما ببعضهما بمغناطيس، كما يتوفر بألوان وأكثر من ملمس، ويصل سعره إلى 80 دولارا.
وأشار فيليب إيجروف إلى أن ذلك الاختراع يعد هو أول قناع كامل للوجه فى العالم، بالإضافة إلى دوره فى الحماية من البكتيريا والفيروسات.
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