هانى الناظر: دخلنا فى الجد.. أتوسل إليكم ارتدوا الكمامة

جدة - نرمين السيد - مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، شدد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، عبر حسابه الشخص على "فيسبوك" على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.





ونصح الاستشارى متابعيه بضرورة وقاية أنفسهم من خلال ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى مع الآخرين وترك مسافات تصل إلى متر، بالإضافة إلى غسل اليدين جيدا باستمرار بالماء والصابون. وقال الناظر: "اتوسل إليكم.. استحلفكم بالله ارتدوا الكمامة وحافظوا على التباعد والغسيل المستمر بالماء والصابون وكل الإجراءات الاحترازية إلى حين بدء التطعيم بمشيئة الله". وطالب المواطنين بالحفاظ على صحة لوقاية أسرتهم وجميع محبيهم من كورونا، قائلا: "احنا دخلنا فى الجد والمسألة مش سهلة والله العظيم".

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