صناديق نقل لقاح كورونا .. تحفة تكنولوجية ألمانية لحل مشكلة العزل الحرارى

جدة - نرمين السيد - وأشار عدد من الخبراء العالميون، إلى أنه بعدما كانت المملكة المتحدة الأربعاء أول بلد يصادق على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك، سوف تبت السلطات الطبية فى العالم أجمع قريبا بشأن طلبات ترخيص قدمتها مختبرات أخرى.

وعندها يكمن التحدى اللوجستى الهائل فى حفظ مليارات جرعات اللقاحات التى سترسل عبر العالم مبرّدة.

ويحتاج لقاح فايزر/بايونتيك على سبيل المثال إلى البقاء مبردا بمستوى 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وشركة فا-كيو-تيك، من فئة الشركات المتوسطة والصغرى، وهى رائدة فى مجال المواد العازلة.

وقال يواكيم كون، مدير شركة فا-كيو-تيك الألمانية، إن منتجاتنا سوف تسمح بحفظ سلسلة اللقاحات بكاملها مبردة بدرجات متدنية للغاية.

وتشهد مخازن الشركة فى فورتسبورغ بولاية بافاريا حركة محمومة من الرافعات حول عمال منهمكين فى جمع ألواح ولصقها ببعضها أو صنع غلافات مفرغة من الهواء لتجهيز الصناديق الصغيرة.

وتعتمد الشركة تكنولوجيا تستخدم جزيئات السيليكا للحفاظ على حرارة مستقرة تتراوح من برودة البرادات وصولاً إلى درجات البرد القطبى لمدة 10 أيام.

وأعلنت فا-كيو-تيك فى منتصف نوفمبر الماضى، إبرام اتفاق مع "مصنّع أدوية عالمى بارز" للقاح ضد كوفيد-19 لتزويده بحاويات حرارية.

وأكدت، أن السرية المهنية تمنعها من كشف اسم الشركة، غير أن وسائل الإعلام تناقلت اسم فايزر.

وأوضح كون، أن فا-كيو-تيك تشارك "فى 30 إلى 40 مشروعا" على ارتباط باللقاحات ضد كوفيد-19 فى العالم بأسره.

وكشف أن شركته ستنتج "أكثر من 10 آلاف حاوية العام المقبل"، فى حين تمتلك فى الوقت الحاضر مجموعة من 2500 حاوية تعرضها للإيجار

ولا تحتاج هذه المعدات حتى فى درجات حرارة متدنية للغاية سوى إلى حد أدنى من الجليد الجاف، وهو مكسب آخر فى وقت تبقى الموارد من هذا "الذهب الأبيض" الجديد محدودة، كما أن الصناديق العازلة تعمل بدون حاجة إلى مولد كهرباء للتبريد، خلافا للبرادات الفائقة القدرة.

وتعتزم الشركة صنع أكثر من 100 ألف صندوق بحجم الثلاجات التى يحملها الناس فى رحلاتهم، مقابل 25 ألفا فى مخزونها حاليا.