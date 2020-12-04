لعلاج آلام القدمين .. 5 طرق طبيعية للتغلب عليها

جدة - نرمين السيد - يتعرض الكثير من الأشخاص للتعب وبعض الآلام بسبب المشى لفترة كبيرة، أو بعد ممارسة الرياضات المتعبة، لذلك يكونون بحاجة لبعض الممارسات السريعة والفورية التى تساعد على تقليل الألم.





وإليك بعض الطرق لأفضل العلاجات المنزلية لألم الساقين أو القدمين، حسبما أفاد موقع ويب طب:

العلاج البارد

يستخدم العلاجم باستخدام مادة باردة، بشكل عام لتحسين تدفق الدم وتقليل الالتهاب والتورم الذى يسبب الألم، فيمكنك وضع كمادة باردة على المنطقة المصابة؛ لبضع دقائق ثم إزالتها، ما يمكن أن يقلل مؤقتًا من نشاط الأعصاب، ويخفف الألم.

الماء الساخن

فى حالة عدم عمل العروق بشكل صحيح، يؤدى ذلك إلى ألم فى الساقين، يمكن أن يساعد استخدام الماء الساخن لساقيك فى زيادة تدفق الدم إلى الساقين وإرخاء العضلات المتعبة، كل ما عليك فعله هو استخدام منشفة بعد وضعها فى الماء الساخن، وتركها على ساقيك المتعبة حتى تصل إلى درجة حرارة طبيعية، ويمكن تكرارها عدة مرات.

الملح الإنجليزى

كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة كبيرة من ملح إبسوم وصودا الخبز فى ماء دافئ، ثم انقع ساقيك لمدة 15 دقيقة، حيث يعمل على إزالة السموم من الجسم ويريح العضلات، كما تحتوى صودا الخبز على خصائص مضادة للالتهابات تساعد فى تخفيف التعب.

خل التفاح

يمكن استخدام خل التفاح (ACV) الذى يحتوى على خصائص تساعد فى التخلص من أى بكتيريا تسبب آلام القدم، حيث يمكنك غمس ساقيك فى الماء الساخن مع نصف كوب من خل التفاح، يمكنك أيضًا خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح فى كوب من الماء وشربه يوميًا فى الصباح.

شاى النعناع

انقع بعض أكياس شاى النعناع فى ماء ساخن لمدة 4-5 دقائق، الآن، أضف هذا الشاى العشبى إلى حوض ماء ساخن وانقع ساقيك فيه، افعل هذا لمدة 15 دقيقة للحصول على راحة فورية، النعناع له خصائص مسكنة للألم تجعله علاجًا منزليًا رائعًا لألم الساقين.