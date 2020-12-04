إنفوجراف.. فواكه وخضراوات للحصول على فيتامين سى وتقوية المناعة

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إنفوجرافا، يتضمن مجموعة من الفاكهة والخضراوات للحصول على فيتامين سى وتقوية المناعة.





وتضمنت قائمة الصحة، لتقوية المناعة الموالح مثل البرتقال واليوسفى والليمون، إضافة إلى الفراولة والجوافة والفلفل الحلو الملون والبروكلى والسبانخ. يأتى ذلك فى إطار الخدمات والنصائح التى تحرص وزارة الصحة على تقديمهما باستمرار للمواطنين.

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