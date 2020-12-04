نصائح هانى الناظر للمحافظة على الجلد خلال الشتاء

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، مجموعة من النصائح للمحافظة على الجلد ونضارة البشرة وسلامة الشعر فى أيام البرد.





وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "نعمل إيه عشان نحافظ على الجلد ونضارة البشرة وسلامة الشعر فى أيام البرد والشتاء للكبار والأطفال؟ لا داعى لشرب المياه الغازية المثلجة وأكل المثلجات، ولكن على العكس نكثر من شرب السوائل الدافئة زى القرفة والزنجبيل والكاكاو، ونحرص على الشوربة الساخنة فى الغذاء مثل شوربة العدس، لا لغسيل الشعر والجلد بالماء البارد، ولكن لازم الغسيل يكون بالماء الدافئ، وكمان بلاش الوضوء بالماء البارد، ولا بد أن يكون أيضًا بالماء الدافئ، لا لغسيل الشعر كل يوم ولا مرة واحدة فى الأسبوع ولكن يومين فى الأسبوع معقول".

وتابع: "للبنات والسيدات يحذر الخروج الصبح بدرى من غير تدفئة كويسة جدا خصوصًا الإيدين ولازم لبس ثقيل وكمان بلاش خروج من غير كريم مرطب على الوجه والصح أى كريم يحمى الوجه من هواء الصباح البارد، بلاش مع البرد الشديد الجلوس فى المنزل والقدم عارى ولكن ينصح بارتداء شراب قطن لمنع جفاف وتشقق الكعبين، بلاش نترك الذراعين والساقين بدون مرطبات، ولكن ينصح بالدهان بمرطب والفازلين شئ ممتاز فى الترطيب، بلاش نكسل ننشف إيدينا وحول الفم بعد الغسيل بشكل جيد جدًا، خصوصا الأطفال، ولكن لازم ننشف كويس جدًا عشان نمنع قشف الجلد، وإذا حصل ممكن نستعمل الجلسرين لعلاج المشكلة".

واستطرد قائلاً: "بلاش نترك الأطفال يناموا وفمهم مفتوح ولكن لازم نتأكد أن الفم مغلق عشان نمنع تشقق الشفاة وإذا حدث فالعلاج يكون بدهانها بخليط من عسل النحل والجلسرين، وأخيرًا بلاش نصدق الشائعات اللى بتنتشر كل يوم بالليل على الفيسبوك لأنها بتوترنا وتعمل لنا قلق ممكن يصيبنا بكل أنواع المشاكل الجلدية وسقوط الشعر".