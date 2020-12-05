شاهد .. وفاة فولكان كلب الملكة البريطانية إليزابيث

جدة - نرمين السيد - وأعلنت عدد من وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الجمعة، عن وفاة "فولكان" كلب الملكة إليزابيث بعد أيام قليلة على وداع الكلاب الملكية فى كامبردج.

وذكرن صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية فقدت أحد كلابها المحبوبة فى قلعة وندسور، لافتة إلى بقاء كلب واحد يدعى "كاندى" داخل القصر الملكى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فى قصر العائلة الحاكمة قوله : "من الواضح أن فقدان حيوان أليف محبوب أمر مزعج".

وحسب الصحيفة، فإن فولكان هو دروجى، عبارة عن تقاطع بين الكلب الألمانى وسلالة فصيل كورجى وتشتهر بأرجلها القصيرة المميزة وأذنيها الواقفة وشعبيتها لدى الملكة.

ولفتت إلى أن الملكة إليزابيث فقدت عام 2018 الكلب "سوزان" آخر سليل من فصيل كورجى الأصلى، الكلب الذى استقبلته فى عيد ميلادها الثامن عشر، مبينة أنها كانت مرتبطة بالكلب بشدة.

ووفقا للصحيفة، فقد أخذت الملكة إليزابيث الكلبة "سوزان" معها فى شهر العسل مع الأمير فيلى عام 1947، وظهرت مع الكلاب الملكية على غلاف مجلة فانيتى 2016.

بدورها، كتبت "Rebecca English" إن الملكة فى حالة حداد على فقدان أحد كلبيها المتبقيين قبل أسابيع فقط من عيد الميلاد، مضيفة : "توفى الرفيق الوفى فولكان، وهو تقاطع من الكلب الألمانى وفصيل كورج".

وتابعت : "قبل بضع سنوات قررت الملكة التوقف عن تربية كلاب كورجى- دورجيس بسبب عمرها لم تكن تريد حزمة كبيرة من حولها وكانت قلقة مما سيحدث لها إذا لم تكن هنا. ولكن مثل الجميع أصحاب الكلاب، أعتقد أنها ستشعر بالضياع بدون واحدة على الأقل".