اليوم العالمى للتطوع .. استثنائى هذا العام بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ويأتى اليوم العالمى للتطوع هذا العام، ليكون استثنائيا فى ظل جائحة كورونا التى تسببت العديد من الأزمات الصحية والاجتماعية على العالم، الأمر الذى جعل العمل التطوعى واجبا، لمساندة الأسر المتضررة من "كوفيد-19".

اليوم العالمى للتطوع أو ما يعرف باسم اليوم الدولى للمتطوعين والذى يختصر باللغة الإنجليزية بالحروف الآتية IVD، هو احتفالية سنوية كبيرة، تصادف يوم الخامس من ديسمبر من كل عام، منذ أن أعلنت الأمم المتحدة هذا التاريخ يوما عالميا للتطوع فى عام 1985.

ويهدف هذا اليوم إلى شكر جميع المتطوعين على جهودهم المبذولة دون مقابل، إضافة إلى رفع مستوى الوعى عند الناس من أجل زيادة مساهمتهم فى بناء المجتمع.

جدير بالذكر إن اليوم العالمى للتطوع تنظمه مجموعة من الشركات والمنظمات غير الحكومية، مثل منظمة الصليب الأحمر الدولية، ومنظمة الكشافة وغيرها من المنظمات، كما أن هذا الحدث العالمى يحظى بدعم كبير من منظمة الأمم المتحدة.

ويتيح اليوم الدولى للمتطوعين الفرصة للمنظمات التى تعنى بالعمل التطوعى والمتطوعين، والأفراد لتعزيز مساهماتها فى التنمية على المستويات المحلية والوطنية والدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.