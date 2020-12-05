تعرف على فوائد الموز حسب ألوانه

ويجمع العديد من الاختصاصيين وأطباء التغذية على أهمية الموز والفواكه عامة لما تحمله من فيتامينات ومواد غنية ومفيد للجسم، وفقا لـ"هيلسينجين سانومات (فنلندا)".
ويعتبر الموز من أكثر الفواكه استهلاكا فى العالم، نظرا لفوائده الصحية التى تتغير مع مراحل نضوجه، المتمثلة بتبدل ألوان طبقته الخارجية، وهو من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والماجنسيوم وفيتامينات "أ" و"ب" و"ج"، بحسب ما أورد موقع for living strong الذى يعنى بأمور الصحة.
وفى ما يلى تعداد سريع ومختصر لفوائد تلك الفاكهة بحسب مراحل نضوجها وفق خبير التغذية الفنلندى ريجو لاتيكاينن:
الموز الأخضر: يحتوى على قدر منخفض جدا من السكر، ما يساهم بعملية إنقاص الوزن، إضافة الى احتوائه على المواد المضادة للأكسدة وهى غنية ببكتيريا البروبيوتيك المفيدة للجهاز الهضمى والأمعاء، كما يساعد الموز الأخضر على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.
الموز الأصفر: يتضمن نسبا عالية من السكر، ما يجعله غير ملائم لمرضى السكرى، لكنه فى الوقت نفسه يشكل لبقية الناس وجبة خفيفة وغنية فى آن واحد.
- أما الموز المنقط بالبقع البنية الدالة على نضوجه، فيحتوى على نسبة عالية من مادة TNF التى تحارب السرطان وتمنع نمو الخلايا السرطانية.
- كذلك يسهم "الموز المسود" الشديد النضوج فى صد خلايا الورم السرطانى ويحد من نموها وانتشارها.
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