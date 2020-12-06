صور.. طريقة ارتداء الملابس ذات الرقبة العالية فى شتاء 2021

جدة - نرمين السيد - وتساعد الملابس ذات الرقبة العالية فى منح المرأة إطلالة أنيقة، بالإضافة إلى الشعور بالدفء فى الشتاء.

ويمكن تنسيق البلوفر ذو الرقبة العالية مع الفيست فى شتاء 2021 لمنح مرتديته الظهور بإطلالة جذابة وبسيطة.

كما يمكن ارتداؤه مع بنطلون جينز أو قماش بالإضافة إلى معطف أو بليزر للحصول على مظهر أنثوى جذاب يواكب صيحات الموضة.

ويلجأ البعض إلى تنسيق البلوفرات ذات الرقبة العالية مع التنانير القصيرة مع بوت يصل إلى الركبة أو قصير.

بينما تحتل الفساتين ذات الرقبة العالية مكانة كبيرة لدى الفتيات فى مناسبات وخروجات فصل الشتاء، ويرتدونه مع حذاء كلاسيكى أو بوت طويل لدوره فى منح المرأة إطلالة أنثوية تلفت الأنظار.