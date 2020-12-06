سبيس إكس تؤجل إطلاق مركبة كارجو دراجون الفضائية

جدة - نرمين السيد - وبررت الشركة الأمريكية التأجيل ومدته يوم واحد، بالظروف الجوية غير المواتية، حسمبا أفادت قناة "روسيا اليوم". ووفقا لتوقعات القوات الجوية الأمريكية حول حالة الطقس، كانت الظروف الجوية مواتية للإطلاق بنسبة 50 ٪. وذكرت، أنه بسبب الأمواج البحرية العالية، سيكون من الصعب على القسم المتعدد الاستخدام من الصاروخ الناقل الهبوط على المنصة العائمة فى المحيط الأطلسى.

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