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سبيس إكس تؤجل إطلاق مركبة كارجو دراجون الفضائية

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محمد بدر 2020-12-05 21:05 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وبررت الشركة الأمريكية التأجيل ومدته يوم واحد، بالظروف الجوية غير المواتية، حسمبا أفادت قناة "روسيا اليوم".

ووفقا لتوقعات القوات الجوية الأمريكية حول حالة الطقس، كانت الظروف الجوية مواتية للإطلاق بنسبة 50 ٪.

وذكرت، أنه بسبب الأمواج البحرية العالية، سيكون من الصعب على القسم المتعدد الاستخدام من الصاروخ الناقل الهبوط على المنصة العائمة فى المحيط الأطلسى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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