أطعمة ينصح بتناولها عند الشعور بالصداع بسبب فقر الدم

جدة - نرمين السيد - ويظهر فقر الدم فى صورة ضعف وألم فى المفاصل وضربات قلب سريعة والتعب.

كما يشكو البعض من الصداع نتيجة لانخفاض عدد كرات الدم الحمراء مما يقلل من الأكسجين المنقول إلى الدماغ مسببا تضخم الشرايين حول المنطقة مؤديا إلى الشعور بالصداع، وفقا لموقع "Verywell Health".

ولكن يوجد عدد من الأطعمة الغنية بالحديد والتى تساعد على مكافحة فقر الدم، منها السبانخ والجرجير والكرنب والبروكلى والفلفل، بالإضافة إلى البقوليات التى بها نسب عالية من الحديد مثل الحمص والفاصوليا الحمراء والبازلاء.