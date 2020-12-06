صور.. الشتاء على طريقة عارضة الأزياء الألمانية ستيفانى جينزنجر

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جدة - نرمين السيد - وتعد عارضة الأزياء حينزنجر من أصل ألمانى حيث هاجرت عائلتها قبل ميلادها بعام من سيبيريا إلى ألمانيا عام 1995.
ولمع اسمها فى مجال الأزياء والموضة بعد تألقها وظهورها بإطلالات تنال بها إعجاب متابعيها الذين يقتربون من حاجز الـ 4 ملايين متابع.
وفازت ستيفانى فى الموسم التاسع من عرض المواهب فى برنامج ألمانيا نيكست توب موديل، وعندما بلغت الـ 18 عاما ظهرت على غلاف العالمية الألمانية فى يونيو 2014.
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