أوبو تستعد لطرح هاتف بكاميرات يمكن إزالتها وتغييرها

جدة - نرمين السيد - تعمل شركة أوبو الصينية على تزويد هواتفها بكاميرات قابلة للإزالة والتغيير، وفقا لموقع "إنجادجيت". وتستخدم تلك الهواتف عن طريق إمساك الكاميرا بنفسك والتقاظ صورة السيلفى دون الحاجة للهاتف. ويمكن تغيير تلك الكاميرات من خلال إزالتها واختيار أخرى أحدث وأكثر تطورا، ويتم دعم تلك الكاميرات ببطاريات منفصلة حتى تحافظ على بطارية الهاتف الأصلى. وتحتوي براءة الاختراع على نوعين من الكاميرات القابلة للإزالة، والتى ستكون مرتبطة بالهاتف بتقنيات "يو إس بى" و"إن إف سى"" و"الواى فاى" و"بلوتوث".

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