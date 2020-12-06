أسطورة عن الأخوات الثلاث.. لماذا تحتفل اليابان بـ الأخت الكبرى ؟

جدة - نرمين السيد - وخصصت اليابان ذلك اليوم من كل عام للاحتفال بالأخت الكبرى، تقديرا لدورها فى حياة أفراد أسرتها، على اعتبار أنها فرد مؤثر فى تكوين الأسرة وتنشئة باقى أخوتها.

وخلال تلك الاحتفالية يتم تقديم الهدايا والأموال للأخت الكبرى لدورها فى الأسرة ومسؤوليتها تجاه أخواتها والعناية بهم.

وقيل أن المجتمع اليابانى لا يعترف بثقافة الخادمة التى تعتنى بشأن الأسرة، بل تقع خدمة الأسرة اليابانية على عاتق الأم والأخت الكبرى، لتشابه أدوارهن فى تقديم التضحية وشقاء أنفسهن سواء فى ترتيب المنزل أو ومساعدة الصغار فى الدراسة وذلك بهدف سعادة باقى أفراد الأسرة.

ويرجع سبب الاحتفال بـ "اليوم العالمى للأخت الكبرى" إلى الأسطورة التى تحكى أن هناك ثلاث أخوات يعشن حياة سيئة ويسيطر عليهم الفقر، وكانت الأخت الكبرى تبذل ما فى وسعها لسعادة أخواتها حتى جاء "سانتا كلوز" بإلقاء عملة من النافذة لتستقر فى فردة شرابها، والتى تمكنت من خلالها ببداية حياة جديدة وتزوج أخواتها الصغار، وفقا للموقع اليابانى "netwadai".

واتبعتها بعد ذلك العديد من الدول فى الاحتفال بهذا اليوم من كل عام، لتعبر أفراد العائلة عن تقديرها وحبها بـ"الأم الثانية" سواء كان الفارق فى السن بينها وبين باقى أخوتها كبير أو صغير.