إنفوجراف.. هانى الناظر: حافظ على جلدك وبشرتك فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، مجموعة من النصائح المختلفة للحفاظ على سلامة الجلد والشعر ونضارة البشرة فى فصل الشتاء.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى خطوات تساعدك فى الحفاظ على جلدك وبشرتك فى الشتاء. وأشار الناظر إلى فائدة الإكثار من تناول المشروبات الدافئة بدلا من المياه الغازية والمثلجات. كما نصح بضرورة استخدام المياه الدافئة عند الوضوء والاستحمام وغسل الشعر والبشرة. ويجب تجفيف اليدين جيدا بعد الغسيل لمنع قشف الجلد، الذى يتم علاجه بالجلسرين، بالإضافة إلى ارتداء الشرابات القطنية لمنع جفاف وتشقق الكعبين.

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