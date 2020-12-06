صور.. البدل الرسمية تميز بعض النجمات على الريد كاربت بمهرجان القاهرة

جدة - نرمين السيد - ورغم أنها كانت منتشرة منذ التسعينات إلا أنها عادت من جديد حتى تظهر الفتاة التى ترتديها فى إطلالة أنيقة تلفت الأنظار حولها.

ويمكن الاستعانة بـ البدل الرسمية فى أماكن العمل أو السهرات، فهى تتلاءم مع كافة المناسبات.

واستعانت بعض الفنانات بـ البدل الرسمية على الريد كاربت فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لعام 2020، منهن الفنانة هنا شيحة والتى ارتدت بدلة صوف باللون الرمادى على قميص باللون الأبيض.

كما لجأت الفنانة ريهام عبد الغفور إلى الاستعانة بـ بدلة ذات اللون الأبيض وأسفلها قميص باللون الذهبى بأكمام منفوخة.

وظهرت الإعلامية بوسى شلبى على الريد كاربت بإطلالة كلاسيكية حيث ارتدت بدلة باللون الأسود المرصعة بالتطريزات عند الصدر والأكتاف.