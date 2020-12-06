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جدة - نرمين السيد - ورغم أنها كانت منتشرة منذ التسعينات إلا أنها عادت من جديد حتى تظهر الفتاة التى ترتديها فى إطلالة أنيقة تلفت الأنظار حولها.
ويمكن الاستعانة بـ البدل الرسمية فى أماكن العمل أو السهرات، فهى تتلاءم مع كافة المناسبات.
واستعانت بعض الفنانات بـ البدل الرسمية على الريد كاربت فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لعام 2020، منهن الفنانة هنا شيحة والتى ارتدت بدلة صوف باللون الرمادى على قميص باللون الأبيض.
كما لجأت الفنانة ريهام عبد الغفور إلى الاستعانة بـ بدلة ذات اللون الأبيض وأسفلها قميص باللون الذهبى بأكمام منفوخة.
وظهرت الإعلامية بوسى شلبى على الريد كاربت بإطلالة كلاسيكية حيث ارتدت بدلة باللون الأسود المرصعة بالتطريزات عند الصدر والأكتاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. البدل الرسمية تميز بعض النجمات على الريد كاربت بمهرجان القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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